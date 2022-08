10-jarige Gavin handelt razendsnel en redt moeder die beroerte krijgt in zwembad

Een jongen uit de Amerikaanse staat Oklahoma wordt als held geprezen nadat hij zijn moeder van de verdrinking heeft gered. De moeder van de 10-jarige Gavin Keeney kreeg plots een beroerte toen ze aan het zwemmen was. De heldendaad van Gavin werd op beeld vastgelegd door bewakingscamera’s. “Eerst hoorde ik veel gespetter en daarna hoorde ik mijn moeder ook schreeuwen”, vertelt het kind aan de lokale nieuwszender ‘KTEN’. “Toen ik ging kijken, zag ik haar schokken. Ik ben in het water gesprongen en heb haar terug naar de ladder gebracht.”

Het angstaanjagende voorval gebeurde op 5 augustus. Gavins moeder Lori beschreef het als “haar ergste nachtmerrie”. Door een medische aandoening krijgt de vrouw bijna dagelijks aanvallen. Volgens Lori is het dan ook niet de eerste keer dat haar zoon haar reddende engel is. “Ongeveer anderhalf jaar geleden kon ik na een operatie niet goed slikken. Ik verslikte me in wat eten en hij probeerde zelfs het Heimlich-manoeuvre uit te voeren”, vertelt ze.

Op de beelden is te zien hoe Gavin in het zwembad duikt en zijn uiterste best doet om het hoofd van zijn moeder boven water te houden. Enkele seconden later komt ook de grootvader van de jongen, die naast het gezin woont en lawaai had gehoord, aangelopen en neemt hij zijn dochter in de armen.

“Heel trots”

“Het is geweldig”, reageert Lori op de video. “Normaal zie ik niet wat hij doet om me te helpen na een aanval. Ik ben heel trots op hem, maar tegelijkertijd was het hartverscheurend om te zien”, aldus de vrouw. Ze verduidelijkt bovendien dat ze normaal nooit alleen zou zwemmen, maar dat Gavin net uit het zwembad was gestapt toen de aanval begon.

De 10-jarige jongen is ondertussen beloond voor zijn heldendaad en werd benoemd tot erelid van een vrijwillige brandweerkazerne in de buurt. Gavin kreeg ook een ‘Saving a Life’-plaket voor zijn snelle reactie, reeds de tweede die het kind in ontvangst heeft genomen.

Volgens het lokale politiedepartement had het incident veel erger kunnen aflopen. “Door de snelle reactie van deze jongeman kreeg zijn moeder geen water binnen en leeft ze nog”, schreef de politie op Facebook.