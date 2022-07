10-jarig verkrachtingsslachtoffer in de VS mag geen abortus plegen in haar staat

De zaak rond een 10-jarig slachtoffer van kinderverkrachting in de Amerikaanse staat Ohio heeft de schokkende gevolgen van de uitspraak van het Hooggerechtshof aan het licht gebracht. Het Hooggerechtshof besliste vorige maand een eind te maken aan het nationale recht op abortus. In de staat waar het meisje woonde kwam ze niet in aanmerking voor een abortus, omdat ze al 6 weken zwanger was. Daarom kon ze niet anders dan naar een andere staat reizen voor de ingreep.

Het verhaal van het meisje kwam drie dagen nadat het hof een landelijk recht op zwangerschapsonderbreking ongedaan had gemaakt aan het licht. Op hetzelfde moment voerde de staat Ohio een verbod in op zwangerschapsonderbreking van langer dan zes weken.

Dokter Caitlin Bernard, een gynaecoloog uit Indianapolis, zei dat ze een telefoontje had gekregen van een collega-arts in Ohio die kindermishandelingsslachtoffers behandelt en om hulp vroeg. De wetgevers van Indiana hebben abortus nog niet verboden of beperkt, maar zullen dat waarschijnlijk wel doen wanneer een speciale zitting van de staatsvergadering later deze maand bijeenkomt.

Abortusaanbieders zoals Bernard zeggen dat ze een sterke toename krijgen van het aantal patiënten dat naar hun klinieken komt uit naburige staten waar abortus beperkt of verboden is. “Het is moeilijk om ons voor te stellen dat we over een paar weken niet meer in staat zullen zijn om die zorg te verlenen”, zei Bernard tegen de Columbus Dispatch.

Gestoord individu

De zaak van het 10-jarige meisje heeft politieke anti-abortusfiguren ertoe aangezet om een evenwicht te vinden tussen de rechten van vrouwen en meisjes, inclusief misbruikslachtoffers, en het verdedigen van abortusrestricties.

De Republikeinse gouverneur Kristi Noem van South Dakota, die genoemd wordt als mogelijke ‘running mate’ voor Donald Trump in 2024, vertelde CNN dat ze het “ongelooflijk” vond dat “niemand het heeft over het perverse, afschuwelijke en gestoorde individu dat een 10-jarige heeft verkracht”.

Abortussen zijn nu strafbare handelingen in haar staat, tenzij het uitvoeren van een abortus noodzakelijk is om het leven van de zwangere persoon te redden. Gevallen van incest en verkrachting vormen geen uitzondering onder de huidige wet in South Dakota. Op vrijdag verbood de staat ook medische abortus via telegeneeskunde en werd de straf voor het zonder vergunning uitoefenen van abortussen verhoogd.

Dana Bash, presentatrice van CNN, vroeg Noem of het juist was dat een 10-jarig verkrachtingsslachtoffer dat zwanger is, de staatsgrens moest oversteken voor een legale abortus. Noem probeerde de aandacht af te leiden en zei dat de verkrachting van kinderen “een kwestie is die het Hooggerechtshof ook heeft gewogen”. Daarnaast voegde ze er aan toe dat het publiek ook “de zieke individuen die dit onze kinderen aandoen” zou moeten aanpakken.

Tragedie

Op de vraag of zij zou proberen de wet te veranderen als een soortgelijk geval zich in haar staat zou voordoen, antwoordde Noem: “Ik geloof niet dat een tragische situatie moet worden vermeden door een andere tragedie. We moeten meer doen om ervoor te zorgen dat we echt een leven leiden dat zegt dat elk leven waardevol is, vooral onschuldige levens die zijn verwoest, zoals dat van het 10-jarige meisje.”

Op de vraag of het meisje de baby zou moeten krijgen, antwoordde Noem dat “elk leven kostbaar is”. “Deze tragedie is afschuwelijk, maar in South Dakota zijn abortussen vandaag illegaal, behalve om het leven van de moeder te redden.” Op de vraag of het toestaan van een abortus bij een 10-jarige zou worden beschouwd als het beschermen van het leven van de moeder, kon Noem niet antwoorden.