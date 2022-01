10.000 euro boete voor Franse presidentskandidaat Éric Zemmour wegens aanzetten tot haat

Poe­tin-criticus Navalny zit al een jaar vast: “Ik heb nergens spijt van”

De Russische oppositieleider en Kremlin-criticus Aleksej Navalny zit intussen al een jaar gevangen, maar heeft nergens spijt van. "Ik heb het gedaan, ik heb er geen seconde spijt van", zegt Navalny op sociale media over zijn strijd tegen het Kremlin en zijn terugkeer naar Rusland, nadat hij in Duitsland had hersteld van een gifaanval. "Na een jaar gevangenis, zeg ik jullie wat ik naar hen (die me toen steunden) in de rechtszaal heb geroepen: wees niet bang.”

15:10