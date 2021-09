10.000 demonstranten tegen coronamaatregelen op de Dam, Amsterdam vraagt om niet meer te komen

Volgens de politie is er nog geen indicatie dat de demonstratie zal leiden tot openbareordeverstoring, en er wordt niet gehandhaafd op de anderhalvemeterregel. Wel zijn agenten bij de demonstratie aanwezig. De gemeente roept nieuwe demonstranten op niet meer te komen, maar benadrukt dat de rest van de demonstratie door kan gaan "als het zo gemoedelijk blijft", aldus een woordvoerder.

Bij de demonstratie heerst een uitgelaten, feestelijke stemming en er is harde muziek. Mensen staan dicht op elkaar, met hier een daar wat ruimte tussen groepjes mensen. Demonstranten hebben onder meer spandoeken, vlaggen en gele paraplu's bij zich. Ook worden er stickers uitgedeeld met de slogan 'born to be free' erop.