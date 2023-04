1 op 3 jachten in havens van Montenegro blijkt van rijke Russen te zijn

Montenegro ligt aan de Adriatische Zee, tegenover Italië. Het grenst aan Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Servië, Kosovo en Albanië en zet zich in de markt als een populaire vakantiebestemming. Het land is sinds 2017 lid van de NAVO en sinds 2010 kandidaat-lid van de Europese Unie.

Sancties

Met de westerse sancties in het achterhoofd schafte Rusland na de invasie van Oekraïne een recordaantal ‘gouden paspoorten’ aan in Montenegro, maar liefst 42 procent van alle ‘gouden paspoorten’ van het land.

Het ‘gouden paspoort’ werd in 2018 geïntroduceerd in Montenegro en is eigenlijk een investeringspaspoort: in ruil voor een investering van 472.000 euro krijg je het staatsburgerschap. Het gaat onder meer om een niet-terugbetaalbare storting van 200.000 euro in een speciaal overheidsfonds en een aandeel ter waarde van 250.000 euro in een vastgoedproject (hotels en resorts) dat door de overheid werd goedgekeurd.