1 jaar na de bestorming van het Capitool: de strafste beelden die de wereld verstomden

Nederlands tv-programma zoekt vanavond tips over moord op 14-jarige Esmee: wie heeft haar fiets gezien?

Het Nederlandse gerecht hoopt nog meer tips te krijgen over de dood van de 14-jarige Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk door er vanavond aandacht voor te vragen in het televisieprogramma ‘Opsporing Verzocht’. Het meisje werd op oudejaarsdag dood aangetroffen in een park in Leiden. Haar 32-jarige turnleraar werd aangehouden voor moord of doodslag; hij wordt ook officieel verdacht van ontucht.

12:50