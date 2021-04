1.600 milieu-overtredingen op zee vastgesteld tijdens internationale actie

Biden tijdens eerste toespraak voor Congres: “Amerika is weer in beweging”

6:38 De Amerikaanse president Joe Biden heeft vannacht tijdens een toespraak in het Congres gezegd dat Amerika “weer in beweging is”. “Amerika is klaar om op te stijgen”, aldus Biden. “We zijn weer aan het werk, weer aan het dromen, weer aan het ontdekken, weer de wereld aan het leiden. We hebben elkaar en de wereld laten zien: er bestaat geen opgeven in Amerika.”