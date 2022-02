1,4 miljoen kinderen in Somalië bedreigd door acute ondervoeding

“Canada zet federale noodbe­voegd­he­den in om Freedom Con­voy-protesten te beëindigen”

De Canadese premier Justin Trudeau roept bijzondere maatregelen in die de federale overheid buitengewone bevoegdheden geven om de protesten in Canada aan te pakken. Dat meldt de Canadese openbare omroep CBC. Demonstranten blokkeren daar immers al meer dan een week grensovergangen met de VS en leggen al twee weken delen van hoofdstad Ottawa lam.

14 februari