1.300 migranten in nood op Middellandse Zee: hulp onderweg

Tornado raast door Frans dorpje en richt op enkele minuten grote schade aan: “Het leek wel apocalyp­tisch”

In Frankrijk is de provincie Creuse gisteren geteisterd door een hevige storm. In de gemeente Pontarion ontstond zelfs een tornado, die op enkele minuten tijd aanzienlijke schade veroorzaakte. Voor heel wat inwoners was het de eerste keer dat ze een tornado van dichtbij zagen. “Het hele huis trilde, het was bijna apocalyptisch”, klinkt het.