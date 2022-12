Zes Britse kinderen gestorven aan streptokok­ken­in­fec­tie

In Groot-Brittannië zijn zes kinderen overleden ten gevolge van een invasieve groep-A-streptokokkeninfectie. Dat hebben de Britse gezondheidsautoriteiten vrijdag bekendgemaakt. De infectie kan onder andere roodvonk veroorzaken, een ziekte die in opmars is in het land.

2 december