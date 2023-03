Zijn de huurprijzen in Buggenhout bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Verras­sings­act Senioren­feest is bekend: Luc Steeno maakt de affiche af

Wie een affiche van het Seniorenfeest in Londerzeel onder de ogen krijgt, merkt op dat tussen Bandit, Willy Will en John Dennis er plaats is gemaakt voor een ‘Verrassingsartiest’. Deze naam is nu bekend. Niemand minder dan Luc Steeno maakt de affiche helemaal vol.