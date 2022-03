Zestien verenigingen stappen in UiTPAS-verhaal

Dendermonde Amok in Cour et Jardin levert dader tien maanden cel op: “Zelfs agent in het oor gebeten”

Een man die het te bont maakte in het cultuurcafé Cour et Jardin in Dendermonde in de winter van 2019 is door de Dendermondse rechter veroordeeld. Hij kreeg een voorwaardelijke straf van tien maanden cel opgelegd.

21 maart