Zes maand rijverbod voor jonge bestuurder die met 105 kilometer per uur in bebouwde kom rijdt: “Crimineel gedrag”

De feiten speelden zich af op 13 september vorig jaar om 12.00 uur ‘s middags in het centrum van Buggenhout. Daar werd de man toen geflitst met een snelheid van 105 kilometer per uur terwijl er slechts 50 kilometer per uur is toegelaten. “Ik was te laat vertrokken naar mijn werk, en moest me haasten om in Gent te geraken”, klinkt het.