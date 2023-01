Zelf ervaren hoe leven in armoede gaat? Gemeente organiseert inleefweek

BuggenhoutHet OCMW van Buggenhout wil inwoners en gezinnen uit de bosgemeente de kans geven eens te ervaren hoe het is om in armoede te leven. Daarvoor vindt begin maart een inleefweek plaats. Inschrijven kan nu.

“Armoede is niet alleen een financieel probleem. Het is ook een uitsluitingsproces”, klinkt het bij de sociale dienst van de gemeente. “Om de ogen te openen voor de problemen van een leven in armoede, willen we Buggenhoutenaren dit eens aan den lijve laten ondervinden. We werken hiervoor samen met Welzijnszorg vzw.”

Gezinnen die meedoen, krijgen een budget van 60 euro per volwassene en 20 euro per kind om één week rond te komen. “Deze bedragen zijn niet zomaar gekozen”, klinkt het. “Het gaat om het werkelijke budget van iemand die in armoede leeft. Bedoeling is dus dat de deelnemers niet boven dat opgelegde budget gaan. Het is de ervaring die telt.”

Er zijn ook afspraken rond de voorraadkast, koelkast en diepvriezer. “Wie meedoet, eet of drinkt enkel wat hij koopt met het weekbudget”, klinkt het. “En omdat een wagen ter beschikking hebben, geen evidentie is voor iemand die in armoede leeft, vragen we de deelnemers zich zoveel mogelijk te voet, per fiets of met het openbaar vervoer te verplaatsen. Wie toch de auto neemt, betaalt de brandstof van die week met het budget. En omdat ook onverwachte uitgaven, zoals een dringend doktersbezoek, tandpijn of een kapotte bril, opduiken in het echte leven moet ook daarvoor binnen het weekbudget een oplossing gezocht worden.”

De inleefweek vindt plaats van 1 tot en met 8 maart. Op dinsdag 28 februari vindt een startmoment plaats en iedereen die inschrijft, krijgt ook een individueel gesprek om alle praktische zaken te overleggen en tips te krijgen om de week door te komen. Later volgt ook een slotmoment in het gemeentehuis om ervaringen met ervaringsdeskundigen te delen. Inschrijven kan via https://welzijnszorg.be/inleefweek-ocmw-buggenhout. Info: socialedienst@buggenhout.be of 052/33.95.11.

