Zebrad voor Damstraat

Lebbeke Open Vld pleit voor kabelgoten aan voetpaden voor elektri­sche wagens

Oppositiepartij Open Vld van Lebbeke brak tijdens de gemeenteraad een lans om eigenaars van hybride of elektrische wagens die niet over oprit of garage beschikken te voorzien van kabelgoten. Die zorgen ervoor dat het voetpad niet gehinderd wordt door een laadkabel.

