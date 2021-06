Ze kwijnde weg in het rusthuis en ging weer thuis wonen, vandaag viert het hele dorp mee de 100ste verjaardag van Lea: “De levenslust is helemaal terug”

Opdorp/BuggenhoutGroot feest in Opdorp zaterdagnamiddag. Lea Leroy werd er honderd jaar en daar vierde het hele dorp voor mee. Met bevlagde huizen, cava en Lang Zal Ze Leve. Lea is dan ook de allereerste honderdjarige ooit in Opdorp. Recent kwam ze weer thuis wonen, nadat ze tijdens de coronacrisis dreigde weg te kwijnen in het rusthuis. “Ik voel me beter dan ooit. Zo blij dat ik weer met zicht op de Dries woon”, zegt ze.