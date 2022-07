Workshop: Dans en adem je vrij

Samen dans je op vijf verschillende ritmes waarna je deelneemt aan een ademsessie om weer helemaal tot rust te komen. Zowel tijdens het bewust ademen als tijdens het dansen ervaar je een diepe verbondenheid met je ‘zijn’ en leer je jezelf op een dieper niveau kennen. Het brengt je verder dan je opgelegde beperkingen en zorgt voor meer vrijheid, creativiteit en een diepere verbinding met jezelf. Er is geen voorkennis of ervaring vereist, iedereen vanaf 16 jaar is welkom. De workshop gaat door op zaterdag 30 juli van 14 tot 17.30 uur in het Shambalah Centrum op Brielstraat 36 in Buggenhout. Breng zeker een matje, deken, kussen en lunchpakket mee. Meer informatie vind je hier.