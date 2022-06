Wim en Anita klinken op gouden jubileum

Het waren collega’s van Anita die de twee samen brachten. “Wim werkte indertijd in het driesterrenrestaurant La Villa Lorraine, ikzelf was een kilometer verderop actief in het Sint-Elizabethziekenhuis in Ukkel”, vertelt Anita. “Twee collega’s waren gehuwd met collega’s van Wim en daardoor ontmoetten ook wij elkaar. Een dik jaar later trouwden we al.”