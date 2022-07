Wijkpost lokale politie twee maanden gesloten

Het hoofdcommissariaat van de lokale politie van de zone Buggenhout-Lebbeke bevindt zich in het centrum van Lebbeke, maar in Buggenhout is ook een wijkpost voorzien. Die bevindt zich naast het Buggenhoutse gemeentehuis, in de Nieuwstraat. Het onthaal van deze wijkpost wordt tijdens de zomervakantie evenwel gesloten. Buggenhoutenaren kunnen er niet terecht in de maanden juli en augustus. Wie een aangifte of klacht wil doen, moet naar het hoofdcommissariaat in Lebbeke, aan de Leo Duboisstraat 44. Bij dringende politiehulp blijft het noodnummer 101 aangewezen.