Wie neemt bewoners rusthuis Herfstdroom mee op de duofiets? “Vrijwilligers gezocht om bewoners blij te maken”

Woonzorgcentrum Herfstdroom nam de duofiets en rolstoelfiets net geen jaar geleden, in augustus 2021, in gebruik. Er werd onder andere een wafeltjesverkoop georganiseerd om de fietsen te kunnen bekostigen. “Ze zijn ideaal om de bewoners mee op uitstap te nemen en een ritje te maken in de gezonde buitenlucht”, zegt Firmin De Brandt, coördinerend arts van het rusthuis die met het idee op de proppen kwam. Bewoners kunnen, al dan niet met hun rolstoel plaatsnemen, terwijl een meer mobiele persoon aan de trappers zit.”

Om de bewoners zoveel mogelijk ritjes te bezorgen, zijn echter meer vrijwilligers nodig. “De medewerkers van het animatieteam kunnen niet altijd met de bewoners gaan fietsen, want dan is er geen werking in het rusthuis zelf”, legt De Brandt uit. “Daarom doen we een oproep naar personen die het zien zitten om onze bewoners mee te nemen op de fiets. Familie die op bezoek komt, mag overigens ook altijd de fietsen gebruiken om er even op uit te trekken. Hoe meer ze gebruikt worden, hoe liever. De zomermaanden zijn begonnen, dat is de ideale tijd om dit te doen. En onze bewoners worden er ontzettend blij van.”

Vrijwilligers krijgen een kleine opleiding om de fietsen te besturen. De oproep richt zich tot familieleden van bewoners, maar ook tot jong gepensioneerden, sportievelingen en jongeren. Een verzekering wordt voorzien. Wie interesse heeft, kan dat even in het woonzorgcentrum, aan de Groenlaan in Buggenhout, melden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.