Werkgroep Dementie zorgt voor tiendelige vorming rond ziekte

Bewoner vindt granaat in voortuin: “Na controle van DOVO bleek het projectiel onschade­lijk”

In Malderen schrok een man zich zaterdagavond een hoedje toen hij plots een obus in zijn voortuin vond. Brandweer en politie snelden ter plaatse en lieten het object controleren door DOVO. Daaruit bleek dat het projectiel niet schadelijk is. Voor de omwonenden is er geen enkel gevaar.