Werken Provincialeweg ook gevolgen voor verkeer uit bosgemeente

Het agentschap Wegen & Verkeer plant een grondige vernieuwing van de Provincialeweg om er de verkeersveiligheid voor zowel auto’s als fietsers te verbeteren. De weg wordt volledig heraangelegd van het kruispunt van de Oppuurseweg met Lippelodorp tot aan de rotonde aan Fok en Heibosstraat. De werken starten op maandag 6 maart. Vooral de eerste fase, tot midden juni, zal ook op Buggenhout impact hebben. De werken situeren zich dan na de rotonde aan Fok tot voor het kruispunt met de Oude Heirbaan. Doorgaand verkeer moet in beide richtingen omrijden via Fok, Keten en Oude Heirbaan. De Maalderstraat en Muldersweg lopen dood op de Provincialeweg. Voor fietsers is er een omleiding via Opdorp. Zwaar verkeer zal een omleiding in beide richtingen moeten volgen via de N41, de E17 en de N16.