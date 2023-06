WEER. Vanochtend kans op helder weer in Buggenhout

Vier jaar opzoekings­werk resulteert in boek over honderd jaar ‘commerce’ in Kerkstraat: “Nostalgi­sche flashback naar het verleden”

Meer dan 1.200 namen van handelaars, ruim 225 foto’s en afbeeldingen en een 50-tal bijnamen van mensen van toen. Dat is het resultaat van vier jaar opzoekingswerk door Guido Van Hoey, gegoten in het nieuwe boek van heemkring Ter Palen ‘100 jaar commerce in de Kerkstraat van Buggenhout’. “De Kerkstraat van nu is in niets meer te vergelijken met die van toen”, klinkt het.