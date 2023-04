WEER. Vanochtend kans op bewolking in Buggenhout

Tientallen winnaars van Paasactie beloond met Bugo-Bon of geschenk van lokale handelaars

De winnaars van de Paasactie van de lokale middenstand in Buggenhout zijn beloond in het gemeentehuis. Ze mochten een Bugo-Bon of geschenk van lokale handelaars in ontvangst nemen. Voor de aanwezige kinderen had de Paashaas een verrassing mee.