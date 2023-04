WEER. Vanochtend kans op bewolking in Buggenhout

Joris Saerens zoekt ‘Maria Gilles’ en ‘Antoinette’ in stukje vergeten Belgische geschiede­nis

Wat begon met een onderzoek naar zijn eigen grootvader, is 9 jaar later een levenswerk geworden voor Joris Saerens uit Steenhuffel. Hij werd de afgelopen jaren dé expert in specifiek stukje van de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Zijn vorsingswerk rond het Belgische hospitaal in Neuville-sous-Montreuil bracht nu Maria en Antoinette op zijn radar. En zij laten hem niet los. “Het is als een speld in een hooiberg.”