WEER. Vanochtend bewolking in Buggenhout

Gemeentebe­stuur evalueert in juni opstelling dinsdag­markt

In november vorig jaar verhuisde de dinsdagmarkt van Londerzeel van het Heldenplein opnieuw naar de Markt en de Brusselsestraat. De opstelling was geen kopie van de situatie voor 2020, omdat er intussen nieuwe veiligheidsregels van kracht waren. Er kwam de voorbije maanden nogal wat kritiek op de positie van de kramen. De gemeente maakt bekend dat ze de opstelling vervroegd zal evalueren. Dat gebeurt in juni en niet in november. “Op zoek naar een veilige manier om tegemoet te komen aan de klachten van marktkramers.”