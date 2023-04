WEER. Overwegend bewolkt weer in Buggenhout vanochtend

Bestuurder geflitst met 100 kilometer per uur in zone 50 tijdens flitsmara­thon

De lokale politie van Dendermonde heeft tijdens de flitsmarathon op de Baasrodestraat in Baasrode een bestuurder geflitst met een snelheid van 100 kilometer per uur in een zone 50. Op die zelfde controle probeerde ook een bestuurder te vluchten, die later bleek onder invloed te zijn van drugs en een lopend rijverbod had.