WEER. Kans op zware regen en bewolking vanochtend in Buggenhout

“Ze wilde iets betekenen voor mensen met psychische problemen zoals zij”: familie zet benefiet op na euthanasie Tatjana (30)

“Het is een troost dat ze niet meer afziet, maar er is ook veel verdriet.” Een jaar na de euthanasie van Tatjana (30) wegens psychisch lijden, doet haar familie uit Buggenhout haar verhaal. Over de strijd die Tatjana voerde, maar ook over de mooie, warme momenten die er waren. Zus Natascha en papa Johan Van Heymbeeck zetten daarbij een benefietactie op voor de vzw Similes, die naasten van psychisch kwetsbaren steunt. Want dat was de wens van Tatjana.