WEER. Heldere ochtend in Buggenhout

Emiel De Cock schrijft boek over pries­ter-dich­ter Jan Hammenec­ker

110 jaar geleden werd dichter Jan Hammenecker onderpastoor in Londerzeel Sint-Jozef. De Geschied- en Heemkundige Kring (GHK) van Londerzeel vond het een goed moment voor een themanummer van hun tijdschrift over de priester-dichter, die vooral herinnerd wordt voor zijn werk over de Schelde. Maar dat was buiten auteur Emiel De Cock gerekend. Dankzij zijn passie voor het onderwerp groeide een tijdschrift van 48 pagina’s uit tot een boek van 170 bladzijden. Dat boek wordt op 14 juni voorgesteld in Gemeenschapscentrum Gerard Walschap.