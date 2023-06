WEER. Helder weer in Buggenhout vanochtend

Leerkracht Jelle (40) sterft bij dramatisch ongeval met motor: “Zelden zag je hem zonder lach”

Vrienden en familieleden van Jelle Van Nieuwenhove (40) zijn in shock. De leerkracht uit Lebbeke liet afgelopen zondag het leven bij een zwaar motorongeluk in Zwijndrecht. De man laat een vrouw en twee kinderen achter, en was enorm graag gezien in zijn omgeving. Een sportman en levensgenieter, zo omschrijven zijn naasten de veertiger. “Jelle en ik hadden dagelijks contact met elkaar. We waren twee handen op een buik", vertelt zijn broer Kaï Van Nieuwenhove bijzonder aangeslagen.