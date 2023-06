WEER. Helder weer in Buggenhout vanochtend

Na heisa over omleiding door werken Grootzand: Aanpassing laat nu toch plaatse­lijk verkeer toe

De wegomleiding naar aanleiding van de werken die tot eind augustus op het Grootzand in Grembergen zullen plaatsvinden, is aangepast. Dat komt er nadat heel wat commotie was ontstaan rond het omleiding voor plaatselijk verkeer.