WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Buggenhout vandaag

Jochen en Janis openen boutique hotel Marie Marie: "Nieuw hoofdstuk voor historisch pand met rijke geschiede­nis"

Bergen werk is er verzet, drie jaar lang. Maar nu is het historisch pand in de Kerkstraat, in de schaduw van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in hartje Dendermonde, een hotel. Janis Pauwels en Jochen Casier doopten het tot boutique hotel Marie Marie en hopen er veel gasten te mogen verwelkomen. “Dit heeft bloed, zweet en tranen gekost”, klinkt het. “Maar welkom in ons splinternieuwe oude hotel.”