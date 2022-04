Wedstrijd moet zorgen voor meer natuur in tuinen

Appels Voertuig gaat in vlammen op na mogelijke kortslui­ting, woning blijft gespaard

In de Zandstraat in Appels is zondagnamiddag een bestelwagen van het merk Renault in vlammen opgegaan. Het voertuig stond geparkeerd op een oprit toen het plots vuur vatte. De wagen kon nog op straat geduwd worden, waardoor de vlammen niet konden overslaan naar de woning.

