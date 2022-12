Warmste Afterwork in jeugdhuis Bizar steunt strijd tegen kansarmoede

De Vrijetijdsdienst van Buggenhout zette zijn schouders onder de organisatie van “Het Warmste Afterworkcafé”. Daarmee wil ook de bosgemeente haar duit in het zakje doen voor de Warmste Week. Die zamelt dit jaar geld in voor de strijd tegen kansarmoede. Alle Buggenhoutenaren waren opgeroepen om hun foute kersttrui aan te trekken en langs te komen voor een glühwein of een warme tas soep en veel kerstsfeer. “Die oproep werd goed opgevolgd”, zegt schepen Mieke Van Malderen. “De Warmste Afterwork werd zo een heel gezellige avond. Daar zijn we heel blij om. We vinden het belangrijk om ook ons steentje bij te dragen tegen armoede. En als dat kan met een leuk initiatief, is dat nog zo goed.”