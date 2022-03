Wallabieke lanceert Vandenbos Tripel Tingelbier en bierkaas voor hernieuwde Bosbegankenis: “Speciaalbier op basis van brandnetels”

Keurmeester imker Bart Callaert uit Buggenhout startte enkele jaren geleden met het Wallabieke om streekeigen honing te promoten. Ondertussen zet hij steeds meer in op de korte keten én bracht hij al verschillende biertjes, allemaal lokaal gebrouwen en op basis van honing, op de markt. Aan dat gamma voegt hij nu de Vandenbos toe, een tripel op basis van brandnetels. “Of tingelen, zoals ze in het dialect in Buggenhout zeggen”, lacht Callaert. “Ik heb er meteen ook een speciale bierkaas, op basis van die Tripel met tingelen aan gekoppeld. Beide kunnen perfect samen genuttigd worden.”

De Vandenbos en bijhorende bierkaas zijn één van de lokale producten die Buggenhoutse producenten lanceren naar aanleiding van Bosbegankenis. Een paar maanden geleden namen enkele vrijwilligers het initiatief om deze eeuwenoude traditie in de bosgemeente een tweede leven te geven. De Bosbegankenis moet van 7 tot 15 mei een negendaags evenement worden dat zich afspeelt in en rond de Boskapel in Buggenhoutbos. Er vinden dan onder andere wandel- en fietstochten plaats, aangevuld met orgelconcerten en een zangfeest. “Onder andere de verkoop van de nieuwe streekproducten, zoals de Vandenbos en bierkaas, moeten voor inkomsten zorgen om de Bosbegankenis te kunnen organiseren”, zegt Bart Willockx, stuwende kracht achter het initiatief. “We hopen dus dat veel Buggenhoutenaren zich deze lekkernij laten welgevallen.”

De tripel en bierkaas zijn te verkrijgen via Eigen Bodem, www.eigenbodem, en binnenkort ook via de hoevewinkel Wallabieke in de Bovendonkstraat in Buggenhout.

Volledig scherm © Geert De Rycke