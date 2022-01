Wagen botst tegen boom: één inzittende overleden

Lebbeke Nog nieuwe buurtbank voor wijk Minne­straat, ook wandeling ingehul­digd

De H.Kruiswijk in en rond de Lange Minnestraat in Lebbeke is nog een extra zitbank rijker. Initiatiefnemer ‘t Lab Gods huldigde die, samen met wandelvereniging De Lustige Stappers, officieel in. Meteen is ook het startschot gegeven voor een wandeling tussen de verschillende zitbanken die de wijk gekregen heeft.

3 januari