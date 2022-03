Vroegere conciërgewoning Alvat onder sloophamer, tijdscapsule als brug met verleden in de plaats: “Groene rustplek creëren rond overgebleven drukketels”

BuggenhoutDe sanering van de Alvatsite in Buggenhout draait op volle toeren. De voormalige conciërgewoning verdwijnt momenteel onder de sloophamer. In de plaats komt een tijdscapsule. “Dit moet een brug met het verleden vormen, in een groen parkje waar de vroegere drukketels blijven staan”, zegt schepen Geert Hermans (CD&V). Ondertussen is OVAM een bodemonderzoek gestart dat de basis moet vormen voor de eigenlijke sanering van de grond.

Het langverwachte startschot voor de sanering van de vervuilde Alvat-site werd ondertussen bijna een jaar geleden gegeven. In een eerste fase startten sloopwerken van de vervallen gebouwen en loodsen, met daarin naar schatting nog zeshonderd ton asbesthoudend materiaal. Ook veertien tanks met afvalwater en chemicaliën moesten verwijderd worden. Alle materiaal werd de voorbije maanden gesorteerd en selectief afgevoerd. “Zo wordt 450 ton metaal gesmolten om een nieuw leven te geven en zijn 85 paletten met gerecupereerde bakstenen verzameld om opnieuw te gebruiken”, weet schepen Geert Hermans. “Nu alles wat nog restte van het vroegere bedrijf Alvat, dat als vatenreiniger van 1962 tot 1995 actief was in de wijk Briel, weg is, is deze eerste fase afgerond.”

Volledig scherm Als herinnering aan het industriële verleden van de Alvat-site worden twee conische drukketels behouden. © Geert De Rycke

Meteen wordt een tweede fase van het grote saneringsproject, dat er moet voor zorgen dat de site niet langer een vervuilde doorn in het oog van vele Buggenhoutenaren is, gestart. Dat is een beschrijvend bodemonderzoek dat de Openbare Afvalstoffenmaatschappij OVAM zal uitvoeren. “Met de verwijdering van de vervallen gebouwen is het grootste veiligheidsrisico op de site van de baan, maar het terrein blijft nog een hele tijd gesloten”, zegt Hermans. “Dat komt door de bodemverontreining die er is. Om die precies in kaart te brengen voert OVAM een bodemonderzoek uit dat tot 2023 zal duren. Op basis van de resultaten daarvan zullen we weten wat de beste manier voor de sanering van de bodem is en welke toekomstige invulling het terrein later mogelijk is.”

Natuurgebied

In afwachting van de herontwikkeling van de Alvat-site zal het terrein ingericht worden als tijdelijk natuurgebied. Eerst wordt evenwel de vroegere conciërgewoning, ter hoogte van de Scheldestraat, afgebroken. Die werken zijn momenteel bezig. “Een deel van dat puin zal niet afgevoerd worden, maar op de site blijven, om later bij een herontwikkeling te gebruiken”, zegt Hermans. “Bovendien worden, als herinnering aan het industrieel verleden van de Alvat-site, twee conische drukketels behouden. We gaan die opknappen en zij krijgen een centrale plek in het rust- en ontmoetingsplekje dat we hier samen met Regionaal Landschap Schelde-Durme gaan creëren. Zo ontstaat een tijdscapsule, die een figuurlijke brug met het verleden zal leggen. Daarvoor worden ook infopanelen geplaatst, samen met een bord over de geschiedenis van Buggenhout Bos, wiens uitlopers in vervlogen jaren tot hier reikten.”