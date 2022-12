Vredeslicht doet voor het eerst regio aan met bezoek aan Opstal

“Het Vredeslicht wordt jaarlijks door een kind ontstoken aan de Vredesvlam in de geboortegrot in Bethlehem in Palestina”, legt Laurens De Coninck van de Werkgroep Vredeslicht uit. “Vervolgens wordt het door mensen over de hele wereld verder verspreid zonder onderweg de vlam te doven. Het Vredeslicht is dus wat te vergelijken met een soort Olympisch vuur dat zich verplaatst van het ene naar het andere punt. Het staat voor hoop en vriendschap dat mensen over heel de wereld verbindt”.