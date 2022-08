Voortaan twee elektrische deelwagens ter beschikking van Buggenhoutenaren

Buggenhout Knijten houden ook lelijk huis in Ouden Briel: “Vlaamse Waterweg gevraagd om voor oplossing te zorgen”

Na overlast in Kastel en Schellebelle, blijken nu ook de bewoners van de Ouden Briel in Buggenhout flink last te hebben van knijten. De kleine steekmuggen houden ook daar lelijk huis. In zo’n mate dat het gemeentebestuur de Vlaamse Waterweg aanschrijft. “We vragen een degelijke oplossing voor dit probleem”, zegt schepen van Milieu Geert Hermans (CD&V). De insecten wijken uit van het nieuw aangelegde overstromingsgebied in Hamme.

17 augustus