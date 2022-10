Voorontwerp kerkplein Opstal ter discussie: meer groen, maar minder parkeerplaatsen

Buggenhout/OpstalHet voorontwerp voor een nieuw kerkplein in Opstal is klaar. Dat voorziet in meer groen, maar minder parkeerplaatsen. Bewoners mogen nog hun opmerkingen geven vooraleer er een definitief ontwerp getekend wordt.

Het kerkplein in Opstal is momenteel vooral parkeerplaats met een tiental plaatsen en zo goed als volledig verhard. “Het is het laatste dorpsplein in Buggenhout dat nog niet aangepakt is”, zegt schepen van openbare werken Geert Hermans (Cd&V). “We willen ook hier een aangenamere pleinfunctie, die meer uitnodigt tot ontmoeting, van maken. Achter de kerk is ook de vzw Parochiale Werken bezig met de uitbouw van een groen terras aan de parochiezaal. Het nieuwe kerkkplein zal daar op aansluiten.”

Volledig scherm Het voorontwerp. © Geert De Rycke

Het voortontwerp dat hiervoor klaar is, voorziet in meer groen, met bomen en struiken, dan nu het geval is. Er komen ook zitbanken en fietsenstallingen. Waar verharding overblijft, wordt die vervangen door waterpasserende kleiklinkers met bredere voegen waarlangs regenwater beter in de grond kan dringen. Omdat ook de Putweg mee opgenomen wordt in het ontwepr en verhoogd zal heraanlegd worden, moet dit het ruimtegevoel van het kerkplein vergroten.

Maar het ontwerp gaat wel ten koste van parkeerplaatsen. Van het huidige aanbod blijven volgens het voorontwerp dat nu voorligt slechts twee parkeerplaatsen voor mindervaliden over. Dat valt niet bij alle buurtbewoners in Opstal in goede aarde. Tijdens een infomarkt in parochiezaal Torenhof kon iedereen daar zijn opmerkingen over kwijt.

“Alle opmerkingen en suggesties worden nu gebundeld en daarmee gaat het studiebureau aan de slag voor een definitief ontwerp”, zegt schepen Hermans. “De uitvoering van de werken voorzien we, als alles goed gaat, ten vroegste in 2024.”

