Voetbalvrienden pakken uit met Camping Cosmos: “Uniek concept met turbofuiven tussen matchen”

“Moederdag­st­ress” in basisscho­len: kleven, knippen en plakken voor origineel geschenkje

Moederdag komt er weer aan. En elk jaar opnieuw is dat ook een opdracht voor de vele leerkrachten in ons land: een origineel cadeautje bedenken om de kinderen te laten maken. Ook in de Vrije Lagere en Kleuterschool VLEK in Grembergen was dat dit jaar niet anders. Wij gingen de sfeer opsnuiven tussen naarstig knutselende kinderen.