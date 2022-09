Vlaamse kermis bij sociale kruidenier Slaatje Praatje

BuggenhoutBezoekers van de mobiele sociale kruidenier Slaatje Praatje in Buggenhout, konden er donderdag deelnemen aan een Vlaamse kermis. Tijdens een walking dinner genoten ze van typisch Vlaamse gerechten. Het initiatief was mogelijk dankzij een cheque van leerlingen van het Sint-Vincentiuscollege.

De mobiele sociale kruidenier Slaatje Praatje is al jaren een vaste waarde in Buggenhout. Tweewekelijks houdt het initiatief halt op het plein aan de OCMW-campus in hartje bosgemeente. Mensen die in armoede leven, kunnen er dan terecht voor gratis voeding, maar ook schoonmaak- en verzorgingsproducten aan sterk verlaagde prijzen.

Het meest recente bezoek van Slaatje Praatje donderdag had iets speciaals in petto. Een professionele kok had deze keer voor typische Vlaamse klassiekers gezorgd, die gepresenteerd werden tijdens een walking dinner. Maar er kon niet alleen gesmuld worden, bezoekers konden ook deelnemen aan Vlaamse volkspelen.

“Dit organiseren is mogelijk dankzij de steun van leerlingen van het vierde jaar Sociaal-Technische Wetenschappen van het Sint-Vincentiuscollege”, zegt Dirk Lissens van het OCMW Buggenhout. “Zij organiseerden een tombola in samenwerking met lokale handelaars en wisten zo 1.853 euro in te zamelen. Die centen schonken ze aan onze sociale dienst, die er vervolgens deze mooie Vlaamse kermis-actie mee organiseerde. Het is een welkome afwisseling in deze moeilijke tijden voor onze cliënten die het al niet gemakkelijk hebben.”

