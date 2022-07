Vlaamse Feestdag met Stijn De Roo

Met Garry Hagger in de feesttent tijdens Opdorp Jaarmarkt kreeg Buggenhout maandag al een voorsmaakje van Vlaanderen Feest. Een week later organiseert de gemeente voor de 11-juliviering een academische zitting. Die vindt plaats op maandag 11 juli om 19 uur in de raadszaal in het gemeentehuis.

Gastspreker is Stijn De Roo. Die is sinds maart 2019 fractievoorzitter voor CD&V in de gemeenteraad van Gent. Bij de Vlaamse verkiezingen haalde hij als eerste opvolger bijna 7.000 voorkeurstemmen in Oost-Vlaanderen. De Roo is in het Vlaams Parlement vast lid van de commissie voor leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en energie en van de onderzoekscommissie PFOS-PFAS. Sinds april 2022 zetelt hij ook in de Senaat. Zijn voordracht in Buggenhout is gratis bij te wonen.