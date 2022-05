VIDEO. Onweer zet Varentstraat in Opstal helemaal blank

Lebbeke Inbrekers richten heel wat schade aan in ijssalon en gaan met inhoud kassa lopen

In de Baardegemstraat in Lebbeke hebben inbrekers in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken en heel wat schade aangericht. De daders gingen er met de inhoud van de kassa vandoor. Ook in de Opwijksestraat zou in de nacht van dinsdag op woensdag zijn ingebroken.

18 mei