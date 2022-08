Vandalen viseren omgeving ijskelder: schepen roept op tot waakzaamheid

OpdorpVandalen hebben heel wat schade aangericht in de omgeving van de ijskelder in Opdorp. Eerder deden ze dat ook al aan het monument van de Keisdrupper in hetzelfde dorp. Schepen Geert Mannaert (CD&V) roept inwoners op extra waakzaam te zijn.