Van kruiden plukken tot modelauto’s kijken: onze weekendtips voor het Waasland en Dendermonde op een rij

Flixbus die eerder al vuur vatte, is nu hélemaal verloren na nieuwe brand

In Dendermonde is maandagnamiddag een Flixbus in vlammen opgegaan. Opvallend: datzelfde voertuig van de busmaatschappij had in 2021 al eens vuur gevat in Anderlecht en maakte deel uit van een gerechtelijk onderzoek voor mogelijke brandstichting.