Uitslaande dakbrand maakt woning onbewoonbaar, bewoners blijven ongedeerd

De brand ontstond omstreeks 16 uur in een rijwoning in het Bergveld. De brand veroorzaakte een hevige rookontwikkeling onder het dak, en bij aankomst van de brandweer van Buggenhout en Lebbeke sloegen de vlammen al uit het dak. “Onder het dak lagen heel wat isolatieplaten waardoor de brand bijzonder hevig was”, zegt officier Wouter Van Den Broeck. “Het vuur was wel snel onder controle, maar de schade is aanzienlijk.”

Wat de brand veroorzaakt heeft, is op dit moment nog niet duidelijk maar kwaad opzet is volledig uitgesloten. Het dak was wel recent gerenoveerd. De bewoners, onder wie ook een 93-jarige vrouw, bleven allemaal ongedeerd, maar zijn wel in shock. De woning heeft naast veel schade aan het dak ook water- en rookschade opgelopen. Hierdoor is het pand tijdelijk onbewoonbaar verklaard. De aanpalende woningen bleven gevrijwaard. De gemeente zal een noodwoning voorzien voor het gezin. Het Bergveld was tijdens de brand volledig afgesloten voor het verkeer.