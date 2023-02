Twee woningen onbewoonbaar na zware brand en ontploffing door roofingwerken

In de Brandstraat in Buggenhout heeft zich maandagochtend een hevige explosie voorgedaan. Een gasfles ontplofte tijdens werken aan de roofing van een woning, waarna het vuur door de wind is overgeslagen op een tweede aanpalende woning. De schade is enorm, maar er geraakte niemand gewond.

Volledig scherm Twee woningen liepen zware schade op. © Koen Baten

De brand ontstond rond 11.15 uur vanmorgen in een woning waar een dakwerker roofingwerken aan het uitvoeren was. Daar liep het plots mis waardoor er een brand ontstond en de brandweer meteen verwittigd werd. Niet veel later ontstond er een zware ontploffing die tot in Baasrode te horen was. Deze was afkomstig van een gasfles die op het dak stond en gebruikt werd voor de werken uit te voeren. Het dak liep al zware schade op door de ontploffing en de brand, maar het vuur kon zich verder verspreiden naar de aanpalende woning. “Dit gebeurde door de vegetatie tussen beide woningen, de vlammen konden zich zo verder verspreiden naar de garage van de andere woning”, aldus brandweerofficier Wouter Van Den Broeck. “De twee de woning liep hierdoor ook heel wat schade op in de garage en de zolder, waar de brand nog lang bleef nasmeulen", klinkt het.

Volledig scherm Twee woningen liepen zware schade op. © Koen Baten

Bij de brand raakte als bij wonder niemand gewond, ook de dakwerkers zelf bleven ongedeerd maar waren wel sterk onder de indruk. Enkele delen van het dak vlogen ook op straat en in de weide honderd meter verder. Ook bij de buren vlogen verschillende delen van het dak. De bewoners van het pand die als tweede vuur vatte was niemand aanwezig op het moment van de brand. Het gaat om een ouder koppel, die samen met hun dochter nadien ter plaatse kwamen. Zij waren enorm in shock door de gebeurtenissen. “Zij werden even opgevangen bij de buren om daar te bekomen”, aldus de dochter. “Ze zijn enorm onder de indruk en de schade is best groot.”

Het koppel kan op dit moment niet naar huis, maar zal opgevangen worden bij de dochter thuis na de hevige brand. Ook de woning waar de roofingwerken plaatsgevonden hebben is tijdelijk niet meer bewoonbaar. “Beide woningen liepen te grote schade op waardoor de bewoners beter niet naar huis kunnen gaan", zegt Van Den Broeck. De brandweer maakte ook voor het eerst gebruik van het nieuwe blussysteem in hun voertuigen, dat uniek is in België. Vier wagens waaronder Buggenhout beschikken hier over. “Dit heeft ons zeker geholpen om de brand te bestrijden en sneller te kunnen blussen op een veilige manier.”

Volledig scherm Twee woningen geraakten zwaar beschadigd bij een explosie tijdens dakwerken in de Brandstraat in Buggenhout. © Koen Baten

Volledig scherm © Geert De Rycke

Volledig scherm © Geert De Rycke

Volledig scherm Twee woningen liepen zware schade op. © Koen Baten

Volledig scherm Beeld van een stuk van de gasfles die explodeerde bij de ontploffing in de Brandstraat in Buggenhout. © Koen Baten

Volledig scherm Twee woningen liepen zware schade op. © Koen Baten

Volledig scherm Zware ontploffing in de Brandstraat in Buggenhout. © Tijs Van Puyenbroeck

