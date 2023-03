Troostplek op begraafplaats Opdorp uitgeroepen tot mooiste koesterplek van België

Na jaren nog altijd geen heraan­plant bosje Scheutlage­straat: “Bij stad op aandringen dat voorwaar­den worden nageleefd”

Tom Bogman en Hilde Raman, gemeenteraadsleden in Dendermonde, willen een perceel in Mespelare weer degelijk bebost zien. Er vond in 2019 een kaalkap plaats. En nieuwe bomen kwamen er nog altijd niet in de plaats. “We begrijpen de lakse houding van Agentschap Natuur en Bos bij deze overtreding niet”, zeggen ze.