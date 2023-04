Tractor gaat in vlammen op bij landbouwbedrijf, schade beperkt tot voertuig

Spoorver­keer ook dit weekend onderbro­ken tussen Londerzeel en Mechelen

Dit weekend vernieuwt Infrabel ongeveer een halve kilometer spoor nabij de Jan Bogaertsbrug in Kapelle-op-den-Bos. Dat is nodig omdat de spoorinfrastructuur daar aan het einde van zijn levensduur zit. Tegelijk zijn er voorbereidende werken om op termijn het Europese veiligheidssysteem ETCS te installeren. Door deze werken is er geen treinverkeer mogelijk tussen Mechelen en Londerzeel. In de getroffen stations kan je vervangbussen vinden, ingelegd door de NMBS.